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    Главная / Торги / Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1.

    Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048983Дата и время окончания срока приема заявок "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд НаучСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048983

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054597-386-2020

    Наименование закупки

    Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 00:00

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Парадная»
    Все закупки и тендеры «Комплекс Парадная»

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15

    Контактный телефон

    +7 812 449-70-01

    Адрес электронной почты

    kp@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котова Светлана Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048983Дата и время окончания срока приема заявок "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд НаучСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч

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