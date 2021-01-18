Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП048983 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0054597-386-2020 Наименование закупки Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс Парадная»

Все закупки и тендеры «Комплекс Парадная» Юридический адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Почтовый адрес 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15 Контактный телефон +7 812 449-70-01 Адрес электронной почты kp@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Котова Светлана Владимировна Место рассмотрения заявок Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч Дата и время окончания срока приема заявок 18.01.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП048983 Дата и время окончания срока приема заявок "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч Санкт-Петербург Текущий статус Архив Предмет договора "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт