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Номер извещения
ГП048983
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Научный, д. 17, этаж 1, -г. Москва, пр. Научный, д. 17, этаж 11, -г. Москва, пр.Научный, д. 17, этаж 12, -г. Москва, ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д.1, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 2, -г. Москва, Капотня 2 кв., д.1, корп.20, этаж 3, -г. Москва, Капотня 2 кв., д. 1, сооруж.8, этаж 1.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт - Петербург, Большая Морская, 15
Контактный телефон
+7 812 449-70-01
Адрес электронной почты
kp@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котова Светлана Владимировна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048983Дата и время окончания срока приема заявок "Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд НаучСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
"Услуги по уходу за предоставленными вестибюльными коврами на объектах Заказчика, расположенных по адресам: -г. Москва, проезд Науч
Официальный сайт, на котором размещена документация
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