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    Главная / Торги / 2186/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по чистке кровли

    2186/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по чистке кровли

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048967Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по чистке кровлиСалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048967

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2186/22.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2186/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по чистке кровли

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 21:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_1390__от_18.02.2021.pdf

    изменение_1.pdf

    ГПНС_Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    изменение_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-77

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    01pai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Продан Артём Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по чистке кровли

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 15:30 GMT +320.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048967Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по чистке кровлиСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 15:3020.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048967Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по чистке кровлиСалават

    Подведение итогов не позднее

    22.02.2021 15:3022.02.2021 15:3022.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048967Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке кровлиСалават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    22.02.202122.02.2021 15:3022.02.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048967Подведение итогов не позднее Оказание услуг по чистке кровлиСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по чистке кровли

    Начальная цена

    26 867 483,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/853720/name/602f967faf05a5.31161484

    19.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по чистке кровли"

    Кол-во: 1

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