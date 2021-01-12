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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 23:0012.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048974Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048974

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ДРО-1000774884_24

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 22:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_ТЗ.rar

    ТЗ_КР_КС_ГТ_ЧАЙ__ЛОТ_24_.pdf

    КД_1000774884_лот_24.doc

    КП__ГтЧайковский_КР_КС_1000774884__лот_24_.xlsx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Форма_согласия_с_условиями_договора.docx.docx

    Приложение_3_ПРОЕКТ_Договора__субподряда_по_КР_на_конкурентной_основе.docx

    24_Протокол_подведения_итогов_ГП048974__ППЗ_1000774884_24_от_20.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-06-05 доб. 7911

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@GSPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 23:00 GMT +312.01.2021 23:0012.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048974Дата и время окончания срока приема заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 23:0012.01.2021 23:0012.01.2021 23:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048974Дата и время вскрытия заявок ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    26.01.2021 15:0026.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048974Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048974Подведение итогов не позднее ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)

    Начальная цена

    13 879 770,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Техническим заданием.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Классификатор ОКПД2

    F

    СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830981/name/6007dc30072884.75773881

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ САУ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГПА) КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ НУЖД ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ" В 2021 ГОДУ (ЛОТ 24) (ППЗ 1000774884_24)"

    Кол-во:

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