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    Главная / Торги / Поставка планшайб для НКТ. Лот ЗЦ-0369-20-MT.

    Поставка планшайб для НКТ. Лот ЗЦ-0369-20-MT.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка планшайб для НКТ.ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0369-20-MT

    Наименование закупки

    Поставка планшайб для НКТ. Лот ЗЦ-0369-20-MT.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 21:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.2._ЗЦ_0369_20_МТ_Договор_ПР_2.docx

    2.1._Эскиз_ПШ_80х35.jpg

    2.2._Эскиз_ПШ_100х35.jpg

    2.3._Методическое_рук.pdf

    3._ЗЦ_0369_20_МТ_Ф_09_техническое_предложение.xlsx

    3._ЗЦ_0369_20_МТ_Ф_12_комерческое_предложение.xlsx

    4.1._ЗЦ_0369_20_МТ_Договор_ПР_1.xlsx

    4._ЗЦ_0369_20_МТ_Договор.docx

    1._Инструкция_для_участников.docx

    4.3._ЗЦ_0369_20_МТ_Договор_ПР_3.docx

    2._Техническое_задание.docx

    Письмо_о_завер_процедуры_лот_0369.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    DGabyishev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Габышев Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка планшайб для НКТ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 18:00 GMT +329.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048965Дата и время окончания срока приема заявок Поставка планшайб для НКТ.ЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 18:0029.12.2020 18:0029.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048965Дата и время вскрытия заявок Поставка планшайб для НКТ.ЦАО

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 18:0019.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048965Подведение итогов не позднее Поставка планшайб для НКТ.ЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 18:0019.02.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048965Подведение итогов не позднее Поставка планшайб для НКТ.ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка планшайб для НКТ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP - 288308 Усинск Северной ж.д. (с подачей на п/путь ООО «СТЭ»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Для участников, не относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком; 2. Для участников, относящихся к субъектам МСП Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851674/name/602cec6060f9d2.40693146

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Планшайба НКТ48 DN100 PN35 R39 30ХМА К60 ХЛ1 ГОСТ 28919; ГОСТ 51365 (с крепежом и прокладками)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Планшайба НКТ48 DN80 PN35 R35 30ХМА К60 ХЛ1 ГОСТ 28919; ГОСТ 51365 (с крепежом и прокладками)"

    Кол-во: 2

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