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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10206 «Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных групповых рабочих проектов, авторский надзор» на Чаяндинском НГКМ для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2025 гг.

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10206 «Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных групповых рабочих проектов, авторский надзор» на Чаяндинском НГКМ для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2025 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048962Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповг ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048962

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0048440-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10206 «Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных групповых рабочих проектов, авторский надзор» на Чаяндинском НГКМ для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2025 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 21:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 53-90-27 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ким Елена Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    г Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и группов

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048962Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповг Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и группов

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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