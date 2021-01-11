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Номер извещения
ГП048962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услугу 10206 «Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных групповых рабочих проектов, авторский надзор» на Чаяндинском НГКМ для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2025 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 21:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 53-90-27 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ким Елена Владимировна
Место рассмотрения заявок
г Тюмень
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Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и группов
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 09:00 GMT +311.01.2021 09:0011.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048962Дата и время окончания срока приема заявок Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и групповг Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Проектно-изыскательские работы при бурении и/или реконструкции скважин, включая разработку (изменение) индивидуальных и группов
Официальный сайт, на котором размещена документация
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