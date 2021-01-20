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    Главная / Торги / 2190/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)

    2190/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2190/22.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2190/22.12.20/КО/Э Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 20:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_870__от_05.02.2021.pdf

    Изменение_1.pdf

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 15:30 GMT +320.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048960Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    20.01.2021 15:3020.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048960Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)Салават

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 14:3019.02.2021 14:3019.02.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 14:3019.02.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048960Подведение итогов не позднее Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)

    Начальная цена

    340 701 256,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19.000

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844171/name/601fa2ea4a64d2.99961972

    07.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по благоустройству территорий (стрижка газонов, побелка стволов деревьев, валка деревьев, вырубка кустарников, корчевка пней, гербицидная обработка)"

    Кол-во: 1

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    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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