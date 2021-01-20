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    Главная / Торги / 478/22.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочного оборудования

    478/22.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного оборудования, лот 4892 СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009834244

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    478/22.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    478/22.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка сварочного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 20:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Продление.pdf

    Продление_3.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП__223_ФЗ_эл.ф._.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сварочного оборудования, лот 4892

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 15:30 GMT +320.01.2021 15:3020.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834244Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного оборудования, лот 4892 Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    21.01.2021 06:0021.01.2021 06:0021.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009834244Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного оборудования, лот 4892 Салават

    Подведение итогов не позднее

    30.03.2021 12:0030.03.2021 12:0030.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834244Подведение итогов не позднее Поставка сварочного оборудования, лот 4892 Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.03.202130.03.2021 12:0030.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834244Подведение итогов не позднее Поставка сварочного оборудования, лот 4892 Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования, лот 4892

    Начальная цена

    162 152,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    27.90.32.110

    Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 140.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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