Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 2178/21.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    2178/21.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048958

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2178/21.12.20/КО/Э

    Наименование закупки

    2178/21.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 20:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление_о_завершении_процедуры_без_заключения_договора.pdf

    Протокол____Вн_074_01_1942__от_10.03.2021.pdf

    Документация_о_закупке_КО_в_эл.ф__РиУ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-37-89

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    02mai@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Антон Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048958Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 13:3029.01.2021 13:3029.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 13:3029.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    45.20.11.519

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/867000/name/6048d106afbc09.66885018

    10.03.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/866999/name/6048d0feb57366.41039069

    10.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СГК-1
    Попозиционная № АП014345
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская» «Этап 5.3. КС-3 «Амгинская», «Этап 2.4.1 ЛПУ Алдан», «Этап 5.2. КС-2 «Олекминская» в составе стройки МГ «Сила Сибири» для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка вентиляционного оборудования на объект строительства «Этап 5.4. КС-4 «Нимнырская»...
    594191
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП135963
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    2815/22.11.21/КО/Э Поставка вентилей, клапанов
    565699
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    9 937 673
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064599
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Копейск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591166
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211081514
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    593723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    631 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064608
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Магнитогорск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064602
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Миасс)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064566
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Кыштым)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    52 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить