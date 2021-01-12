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Номер извещения
ГП048958
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
2178/21.12.20/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор*
Дата публикации
22.12.2020 20:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-37-89
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
02mai@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молчанов Антон Игоревич
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 15:30 GMT +312.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048958Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2021 15:3012.01.2021 15:3012.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048958Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 13:3029.01.2021 13:3029.01.2021 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048958Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобиляхСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию навесного оборудования на пожарных автомобилях
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
45.20.11.519
Документация лота
Кол-во: 1
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