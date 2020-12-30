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Номер извещения
ГП048955
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка фильтроэлементов для фильтрации авиационного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 20:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Зоологический пер., 2-4, Лит. "Б"
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6585
Адрес электронной почты
tender_aero@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
ГПН АЭРО
Место рассмотрения заявок
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фильтроэлементов для фильтрации авиационного топлива
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 18:00 GMT +330.12.2020 18:0030.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтроэлементов для фильтрации авиационного топливаМосква
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка фильтроэлементов для фильтрации авиационного топлива
Официальный сайт, на котором размещена документация
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