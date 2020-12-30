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Номер извещения
32009834084
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
22.12.2020 19:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Почтовый адрес
184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1
Контактный телефон
+7 812 449-18-83 доб. 6533
Адрес электронной почты
Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кливер Т. В.
Место рассмотрения заявок
Кольский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834084Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"Кольский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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