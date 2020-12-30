Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834084Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"Кольский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009834084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    22.12.2020 19:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО МУРМАНСК

    Юридический адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Почтовый адрес

    184355, Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, п. Мурмаши, Аэропорт, 1

    Контактный телефон

    +7 812 449-18-83 доб. 6533

    Адрес электронной почты

    Kliver.TV@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кливер Т. В.

    Место рассмотрения заявок

    Кольский район

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 11:00 GMT +330.12.2020 11:0030.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834084Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"Кольский район

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности на складе ГСМ ООО "Газпромнефть-Аэро Мурманск"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП237288
    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и техническому диагностированию паропроводов ОАО «КУМЗ» согласно прилагаемому перечню
    Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и техническому...
    594011
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить