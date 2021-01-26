Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 153/21.12.20/АгС/КО/Э Поставка спецодежды

    153/21.12.20/АгС/КО/Э Поставка спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 15:3026.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды СалаватПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    153/21.12.20/АгС/КО/Э

    Наименование закупки

    153/21.12.20/АгС/КО/Э Поставка спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    22.12.2020 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_764__от_03.02.2021.pdf

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_ДЗО_КО_эл.ф.__кроме_223_ФЗ_.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-62

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    11unu@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Наталья Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 15:30 GMT +326.01.2021 15:3026.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048953Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    27.01.2021 06:0027.01.2021 06:0027.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048953Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды Салават

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 12:0015.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048953Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды Салават

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 12:0015.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048953Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды

    Начальная цена

    1 000 270,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843074/name/601c2eb18e7014.69996968

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка спецодежды"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ
    Конкурентный отбор № 32211083540
    Поставка спецодежды
    Поставка спецодежды
    594051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    5 743 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Алтайский край
    АО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕР
    Маркетинговые исследования № 32211082323
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ
    МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ СПЕЦОДЕЖДЫ
    593868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    182 356
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ФНПЦННИИРТ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211056587
    Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
    Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
    589881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    15 400 000
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК
    Конкурентный отбор № 32211079118
    Определение поставщика для поставки костюмов мужских летних из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР, костюмов женских из АЭС ткани с МВО свойствами тип ОПР, костюмов мужской из АЭС тканей с МВО свойствами для ИТР, костюмов женских из АЭС тканей с МВО свойствами для ИТР, костюмов летних мужских из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителя, костюма женского из АЭС тканей с МВО свойствами для руководителей, костюмов мужских для защиты от искр и брызг расплавленного металла, костюмов мужских из АЭС тканей с МВО свойствами для защиты от воздействия биологических факторов, халатов мужских/женских для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, плащей непромокаемых, жилетов сигнальных, плащей сигнальных влагозащитных, белья нательного, фуфаек поло, фуфаек трикотажных тип ИТР, фуфаек трикотажных тип ОПР, костюмов для защиты от гнуса
    Определение поставщика для поставки костюмов мужских летних из АЭС ткани с МВО свойствами тип...
    593299
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    11 040 831
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211077837
    Поставка спецодежды
    Поставка спецодежды
    593068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    1 494 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211074201
    Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда)
    Поставка средств индивидуальной защиты (спецодежда)
    592503
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    9 050 483
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САРАНСК
    Маркетинговые исследования № 32211072519
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL405-89 по отбору организации на поставку средств индивидуальной защиты.
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № FL405-89 по отбору организации на...
    592039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    847 784
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить