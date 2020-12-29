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    Главная / Торги / Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская

    Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009834025Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009834025

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 18:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__3_ПД_вкладыш_ротора_скв._Чумпаловская.docx

    Извещение_Запрос_котировок_СМСП_.docx

    Приложение__2_ТЗ_вкладыши_ротора.docx

    Протокол___32009834025_итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2330

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MorozOI@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Оксана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 21:0002.02.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009834025Подведение итогов не позднее Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вкладыш MPCH 6608(No3) 2 3/8-8 5/8 ротора PZ375 для скв. Чумпаловская

    Начальная цена

    314 703,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830829/name/6007bbc0ea7cf4.12767637

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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