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Номер извещения
ГП048950
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755254
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Китник Ксения Михайловна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 16:00 GMT +313.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048950Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектахСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах
Официальный сайт, на котором размещена документация
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