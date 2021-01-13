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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048950Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектахСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048950

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0049397-344-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах для нужд ООО "Газпромнефть-Приразломное"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 18:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЬ ШЕЛЬФ

    Юридический адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104

    Контактный телефон

    +7 812 403-08-88 доб. 755254

    Адрес электронной почты

    shelf.ooz@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Китник Ксения Михайловна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 16:00 GMT +313.01.2021 16:0013.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048950Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектахСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по геонавигации и посадке башмака обсадной колонны при строительстве скважин на шельфовых проектах

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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