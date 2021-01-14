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Номер извещения
ГП048949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор на право заключения договора на выполнение ремонтных работ по заполнению проемов в противопожарных преградах МЛСП «Приразломная»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 18:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Невский,, дом 38/4, литер А, часть пом. 2-Н помещение 104
Контактный телефон
+7 812 403-08-88 доб. 755255
Адрес электронной почты
shelf.ooz@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Выполнение ремонтных работ по заполнению проемов в противопожарных преградах МЛСП "Приразломная"
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048949Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ по заполнению проемов в противопожарных преградах МЛСП "Приразломная"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение ремонтных работ по заполнению проемов в противопожарных преградах МЛСП "Приразломная"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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