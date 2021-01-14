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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по замене вытяжной вентиляции КНС по ул. Онежской флотилии (КАРТЭК) для нужд АО «ПКС – Водоканал» (№ ВК-241-20).

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по замене вытяжной вентиляции КНС по ул. Онежской флотилии (КАРТЭК) для нужд АО «ПКС – Водоканал» (№ ВК-241-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009844811Дата и время окончания срока приема заявок Замена вытяжной вентиляции КНСПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009844811

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-241-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора, на Выполнение работ по замене вытяжной вентиляции КНС по ул. Онежской флотилии (КАРТЭК) для нужд АО «ПКС – Водоканал» (№ ВК-241-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 16:10

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_докуметация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Замена вытяжной вентиляции КНС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 15:0003.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009844811Подведение итогов не позднее Замена вытяжной вентиляции КНСПетрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена вытяжной вентиляции КНС

    Начальная цена

    279 716,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.190

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замена вентиляции КНС"

    Кол-во: 233097.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    04.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
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