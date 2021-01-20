Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», Регион Урал

    Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», Регион Урал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048947Дата и время окончания срока приема заявок Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», РегионСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048947

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0009676-350-2020

    Наименование закупки

    Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», Регион Урал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ

    Юридический адрес

    644099, Российская Федерация, Омская область, Омск, Фрунзе, 54

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 8

    Контактный телефон

    +7 982 607-63-17

    Адрес электронной почты

    ZKP_UZ_GPN-Transport@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», Регион

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202106.03.2021 12:0006.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048947Подведение итогов не позднее Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», РегионСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Работы по техническому обслуживанию, текущему и восстановительному ремонту транспортных средств АО «Газпромнефть-Транспорт», Регион

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТРАНСПОРТ

    Адрес местонахождения

    644099, Российская Федерация, Омская область, Омск, Фрунзе, 54

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 4, лит. А, подъезд 8

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064599
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Копейск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591166
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211081514
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    593723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    631 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064608
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Магнитогорск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064602
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Миасс)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064566
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Кыштым)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    52 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237327
    Комбофильтр AD250/350 и префильтр AD250/350 для лазерного гравера согласно ТЗ
    Комбофильтр AD250/350 и префильтр AD250/350 для лазерного гравера согласно ТЗ
    594174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014342
    Баббит 83
    Баббит 83
    594182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить