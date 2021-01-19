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Номер извещения
32009833885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 18:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-24-15
Факс
Адрес электронной почты
Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ячменёв Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
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Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.02.202105.02.2021 17:0005.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»
Начальная цена
9 792 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
33.11.19.000
33.11
Документация лота
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