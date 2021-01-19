Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

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Требования к документации

г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии." Кол-во: 1

"Позиция 2" "шурфление (работа в ручную)" Кол-во: 1

"Позиция 3" "- асфальт" Кол-во: 1

"Позиция 4" "- бетон" Кол-во: 1

"Позиция 5" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 6" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 7" "- мерзлый грунт" Кол-во: 1

"Позиция 8" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 9" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 10" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 11" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Пробивка отверстий в стенах камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Заделка отверстий в стенах камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Герметизация колодцев и камер" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Разборка ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Монтаж ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Демонтаж водопроводных сетей (сталь, чугун, ПНД)d 50-400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Монтаж водопроводных сетей (сталь, чугун, ПНД)d 50-400 мм" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Устройство временных обводных линий (байпас)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Разборка и устройство стен и перегородок из кирпича" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Откачка воды из котлована и траншеи" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Устройство узлов ПФРК d100-400мм" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Горизонтально направленное бурение" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Горизонтальное направленное шнековое бурение" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Продавливание стального футляра" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Устройство штольни" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Замена трубопровода методом санации" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Демонтаж ж/б, стальных футляров" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, обратные клапана, счетчики, фильтра)" Кол-во: 1

"Позиция 31" "- песок" Кол-во: 1

"Позиция 32" "- грунт" Кол-во: 1

"Позиция 33" "- асфальт" Кол-во: 1

"Позиция 34" "- бетон" Кол-во: 1

"Позиция 35" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 36" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Озеленение" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Рекультивация земель в местах проведения работ" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии" Кол-во: 1

"Позиция 40" "шурфление (работа в ручную)" Кол-во: 1

"Позиция 41" "- асфальт" Кол-во: 1

"Позиция 42" "- бетон" Кол-во: 1

"Позиция 43" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 44" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 45" "- мерзлый грунт" Кол-во: 1

"Позиция 46" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 47" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 48" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 49" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Пробивка отверстий" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Заделка отверстий" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Герметизация колодцев и камер" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Разборка ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Монтаж ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Демонтаж самотечных и напорных сетей водотведения (ВЧШГ, ПНД,ПВХ, ПЭ, керамики, асбестоцемент d90-400мм)" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Монтаж самотечных и напорных сетей водотведения (ВЧШГ, ПНД,ПВХ, ПЭ, керамики, асбестоцемент d90-400мм)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Устройство временных обводных линий (байпас)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Устройство временной станции перекачки" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Разборка и устройство стен и перегородок из кирпича" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Откачка воды из котлована и траншеи" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Горизонтально направленное бурение" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Горизонтальное направленное шнековое бурение" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Продавливание стального футляра" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Устройство штольни" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Замена трубопровода методом санации" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Демонтаж и устройство ж/б, стальных футляров, опор и упоров" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, обратные клапана, счетчики, фильтра)" Кол-во: 1

"Позиция 69" "- песок" Кол-во: 1

"Позиция 70" "- грунт" Кол-во: 1

"Позиция 71" "- асфальт" Кол-во: 1

"Позиция 72" "- бетон" Кол-во: 1

"Позиция 73" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 74" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Озеленение" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Рекультивация земель в местах проведения работ" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии" Кол-во: 1

"Позиция 78" "шурфление (работа в ручную)" Кол-во: 1

"Позиция 79" "- асфальт при h=10 мм" Кол-во: 1

"Позиция 80" "- бетон при h=10 мм" Кол-во: 1

"Позиция 81" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 82" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 83" "- мерзлый грунт" Кол-во: 1

"Позиция 84" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 85" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 86" "- механизированным способом" Кол-во: 1

"Позиция 87" "- ручной способ" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Пробивка отверстий" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Заделка отверстий" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Герметизация колодцев и камер" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Разборка ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Монтаж ж/б камер и колодцев" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Демонтаж плит перекрытия каналов" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Монтаж плит перекрытия каналов" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Устройство гидроизоляции каналов" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Демонтаж тепловых сетей d20-400мм" Кол-во: 1

"Позиция 97" "-сталь в съемной изоляции (ППУ в оцинкованная стали)" Кол-во: 1

"Позиция 98" "-сталь в съемной изоляции (минеральная вата, стеклохолст)" Кол-во: 1

"Позиция 99" "-грунтование с последующей окраской стальных труб" Кол-во: 1

"Позиция 100" "- устройство стыка комплектом КЗС согласно диаметра теплопровода" Кол-во: 1

"Позиция 101" "- монтаж системы ОДК" Кол-во: 1

"Позиция 102" "-проверка системы ОДК" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Устройство неподвижных опор трубопроводов" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Устройство скользящих опор" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Откачка воды из котлована и траншеи" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Горизонтально направленное бурение" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Горизонтальное направленное шнековое бурение" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Продавливание стального футляра" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Устройство штольни" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, шаровые краны)" Кол-во: 1

"Позиция 112" "- песок" Кол-во: 1

"Позиция 113" "- грунт" Кол-во: 1

"Позиция 114" "- асфальт" Кол-во: 1

"Позиция 115" "- бетон" Кол-во: 1

"Позиция 116" "- тротуарные покрытия" Кол-во: 1

"Позиция 117" "- борт камень" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Озеленение" Кол-во: 1