Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 17:0019.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833885Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009833885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 18:09

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПЗЗК_итоги.7z

    ЗД_ред.6_3_2857.docx

    Изменение_продление.docx

    Лист_согл.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-24-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Yachmenev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ячменёв Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 17:0005.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по аварийному ремонту наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения на территории АО «Международный аэропорт «Внуково»

    Начальная цена

    9 792 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    33.11.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844471/name/6020e44baf2a99.85076539

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "шурфление (работа в ручную)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "- асфальт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "- бетон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "- мерзлый грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Пробивка отверстий в стенах камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Заделка отверстий в стенах камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Герметизация колодцев и камер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Разборка ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Монтаж ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Демонтаж водопроводных сетей (сталь, чугун, ПНД)d 50-400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Монтаж водопроводных сетей (сталь, чугун, ПНД)d 50-400 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Устройство временных обводных линий (байпас)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Разборка и устройство стен и перегородок из кирпича"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Откачка воды из котлована и траншеи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Устройство узлов ПФРК d100-400мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Горизонтально направленное бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Горизонтальное направленное шнековое бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Продавливание стального футляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Устройство штольни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Замена трубопровода методом санации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Демонтаж ж/б, стальных футляров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, обратные клапана, счетчики, фильтра)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "- песок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "- грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "- асфальт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "- бетон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Озеленение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Рекультивация земель в местах проведения работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "шурфление (работа в ручную)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "- асфальт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "- бетон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "- мерзлый грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Пробивка отверстий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Заделка отверстий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Герметизация колодцев и камер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Разборка ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Монтаж ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Демонтаж самотечных и напорных сетей водотведения (ВЧШГ, ПНД,ПВХ, ПЭ, керамики, асбестоцемент d90-400мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Монтаж самотечных и напорных сетей водотведения (ВЧШГ, ПНД,ПВХ, ПЭ, керамики, асбестоцемент d90-400мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Устройство временных обводных линий (байпас)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Устройство временной станции перекачки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Разборка и устройство стен и перегородок из кирпича"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Откачка воды из котлована и траншеи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Горизонтально направленное бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Горизонтальное направленное шнековое бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Продавливание стального футляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Устройство штольни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Замена трубопровода методом санации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Демонтаж и устройство ж/б, стальных футляров, опор и упоров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, обратные клапана, счетчики, фильтра)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "- песок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "- грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "- асфальт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "- бетон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Озеленение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Рекультивация земель в местах проведения работ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Согласование производства работ с местными органами власти (ОАТИ, ГИБДД, ГПУД ) и другими организациями, имеющими коммуникации в зоне аварии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "шурфление (работа в ручную)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "- асфальт при h=10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "- бетон при h=10 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "- мерзлый грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "- механизированным способом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "- ручной способ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Пробивка отверстий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Заделка отверстий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Герметизация колодцев и камер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Разборка ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Монтаж ж/б камер и колодцев"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Демонтаж плит перекрытия каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Монтаж плит перекрытия каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Устройство гидроизоляции каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Демонтаж тепловых сетей d20-400мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "-сталь в съемной изоляции (ППУ в оцинкованная стали)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "-сталь в съемной изоляции (минеральная вата, стеклохолст)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "-грунтование с последующей окраской стальных труб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "- устройство стыка комплектом КЗС согласно диаметра теплопровода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "- монтаж системы ОДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "-проверка системы ОДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Устройство неподвижных опор трубопроводов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Устройство скользящих опор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Откачка воды из котлована и траншеи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Горизонтально направленное бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Горизонтальное направленное шнековое бурение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Продавливание стального футляра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Устройство штольни"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Прокладка трубопроводов закрытым способом (ГНБ, ГШБ, ПСФ и УШ )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Замена запорной арматуры трубопроводов (задвижки, шаровые краны)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "- песок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "- грунт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "- асфальт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "- бетон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "- тротуарные покрытия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "- борт камень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Озеленение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Рекультивация земель в местах проведения работ"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064599
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Копейск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591166
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ЩЕКИНСКАЯ ГРЭС
    Запрос предложений № 32211054513
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    Поставка спецодежды от общих производственных загрязнений для нужд ООО «Щекинская ГРЭС»
    589568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 426 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211081514
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    Поставка комплектов обивки для стоматологической установки «A-DEC500» и стула врача «A-Dec421»
    593723
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    631 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064608
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Магнитогорск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 600 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064602
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Миасс)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064566
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Кыштым)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    52 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО АЭРОФЛОТ
    Малая закупка (Аэрофлот) № ГП237327
    Комбофильтр AD250/350 и префильтр AD250/350 для лазерного гравера согласно ТЗ
    Комбофильтр AD250/350 и префильтр AD250/350 для лазерного гравера согласно ТЗ
    594174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Малая закупка (Аэрофлот)
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014342
    Баббит 83
    Баббит 83
    594182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить