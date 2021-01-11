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Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде Юридический адрес 173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9 Почтовый адрес 173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9 Контактный телефон 8162224937 Факс {} Адрес электронной почты zakupki@npkspp.ru Ф.И.О. контактного лица Царев Артем Сергеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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