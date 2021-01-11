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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на детали

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на детали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833812Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на деталиВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009833812

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на детали

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 17:49

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение__запрос_котировок_МСП_.doc

    Ценовое_предложение_2928.doc

    Форма_2___Предложение_участника_в_отношении_продукции__без_эквивалента__2928.doc

    Форма_1___Требования_заказчика_к_продукции__без_эквивалента__2928.doc

    Проект_договора_2928.docx

    Информационная_карта_актуальная_2928.docx

    Приложение_к_информационной_карте___порядок_обжалования_в_ГК_Роскосмос.pdf

    пр.5_к_документации_о_приоритете_товаров.doc

    пр.4_к_документации_персональные.doc

    пр.3_декларация_интелект_собств.doc

    пр.2_декларации.doc

    Протокол_открытия_доступа_и_итогов__ни_одной_заявки__2928.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
    Все закупки и тендеры Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде

    Юридический адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Почтовый адрес

    173003, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Набережная реки Гзень, 9

    Контактный телефон

    8162224937

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@npkspp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Царев Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на детали

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833812Подведение итогов не позднее Выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на деталиВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по нанесению гальванического покрытия на детали

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК СПП
    Все закупки и тендеры АО НПК СПП

    Адрес местонахождения

    111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Классификатор ОКПД2

    25.61.11.190

    Услуги по нанесению металлических покрытий прочими методами

    Классификатор ОКВЭД2

    25.61

    Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825401/name/5ffd3bd34501d8.46113126

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы"

    Кол-во:

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