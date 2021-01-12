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    Главная / Торги / Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМ (517 ПЗ)

    Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМ (517 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833969Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009833969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    517 ПЗ

    Наименование закупки

    Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМ (517 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    22.12.2020 18:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМ

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 14:00 GMT +312.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833969Дата и время окончания срока приема заявок Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМНоябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Обеспечение горячим питанием работников по спискам на Новопортовском НГКМ

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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