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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009833823
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Expandables delivery
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 17:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1110
Факс
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Адрес электронной почты
kbandov@ATECHNICS.RU
Ф.И.О. контактного лица
Бандов Кирилл Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов/ Expandables delivery
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 11:00 GMT +320.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМосква
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833823Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов/ Expandables delivery
Начальная цена
906 100,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ/ Under TT
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8 / Для нерезидентов: согласно договору EXW или FCA или FOB / For residents: DDP Russia, Moscow region, Khimki, SVO, terminal F, checkpoint no. 8/ For non-residents: according to the contract EXW or FCA or FOB.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30
30.30
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 295
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 32
Кол-во: 50
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 25
Кол-во: 85
Кол-во: 288
Кол-во: 750
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 42
Кол-во: 50
Кол-во: 18
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 336
Кол-во: 70
Кол-во: 300
Кол-во: 28
Кол-во: 136
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 24
Кол-во: 1000
Кол-во: 25
Кол-во: 70
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 205
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 220
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 450
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
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