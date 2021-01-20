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    Главная / Торги / Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Expandables delivery

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Expandables delivery

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833823

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка расходных материалов/ Expandables delivery

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПДО_Документация_РМ_НЗ_ГОД_2021_КцКс__new__Заявка_1207_2020_ред._3_от_14.01.2021.docx

    32009833823_1.pdf

    32009833823_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1110

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kbandov@ATECHNICS.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Бандов Кирилл Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов/ Expandables delivery

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 11:00 GMT +320.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833823Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 12:0022.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833823Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833823Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Expandables deliveryМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов/ Expandables delivery

    Начальная цена

    906 100,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ/ Under TT

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8 / Для нерезидентов: согласно договору EXW или FCA или FOB / For residents: DDP Russia, Moscow region, Khimki, SVO, terminal F, checkpoint no. 8/ For non-residents: according to the contract EXW or FCA or FOB.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок оплаты/ Payment terms: В соответствии с договором / Under Agreement Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный, но не более 14 календарных дней после размещения заказа/ indicate the lowest possible, no more than 14 calendar days on placed Purchase Order.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834824/name/600f31035099e0.48519022

    25.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834825/name/600f310c7a9be6.06946053

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "47179"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "778000"

    Кол-во: 250

    "Позиция 3"

    "1761898"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "7553276"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "7577741"

    Кол-во: 295

    "Позиция 6"

    "7579078"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "7583187"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "7585381"

    Кол-во: 32

    "Позиция 9"

    "7588429"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "01940-007"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "01956-003"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "122157TN020"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "145-101-094"

    Кол-во: 85

    "Позиция 14"

    "145-101-174"

    Кол-во: 288

    "Позиция 15"

    "150G"

    Кол-во: 750

    "Позиция 16"

    "1743716-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "1761291-01"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "1959M76P03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "335-299-401-0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "4011909-001"

    Кол-во: 42

    "Позиция 21"

    "412A1605-41"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "424B200-7"

    Кол-во: 18

    "Позиция 23"

    "606338-1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 24"

    "63E40-1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 25"

    "654T0035-5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "654W0019-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "65-96194-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "69494J354"

    Кол-во: 75

    "Позиция 29"

    "69494J910"

    Кол-во: 336

    "Позиция 30"

    "720752-14"

    Кол-во: 70

    "Позиция 31"

    "727604-4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "728872-1"

    Кол-во: 28

    "Позиция 33"

    "7588429-101"

    Кол-во: 136

    "Позиция 34"

    "7592101-101"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "7592584-101"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "7595286-001"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "8050917-0006WE"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 38"

    "808048-1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 39"

    "808048-4"

    Кол-во: 70

    "Позиция 40"

    "808598-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "899-156-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "9044650-2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "9371M19P05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "95032-145"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "95032-906"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "A1172577"

    Кол-во: 205

    "Позиция 47"

    "AC7681F820Y4"

    Кол-во: 32

    "Позиция 48"

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    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

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    "Позиция 51"

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    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "ACB671F850"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "ACC153F3235"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "ACC434F65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "CA01962B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "FHR8-2"

    Кол-во: 220

    "Позиция 57"

    "KPC3-825-8"

    Кол-во: 25

    "Позиция 58"

    "P199747"

    Кол-во: 25

    "Позиция 59"

    "P199753"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "P4-01-0021"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "P510445"

    Кол-во: 150

    "Позиция 62"

    "P512777"

    Кол-во: 450

    "Позиция 63"

    "P531709"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "QA03403"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "QA03963"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "QA07168"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "SB-00-003"

    Кол-во: 20

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