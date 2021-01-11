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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования имущества при проведении контрольно-технологических испытаний (КТИ) и грузоперевозок для нужд акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (АО «НПО Энергомаш»).

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования имущества при проведении контрольно-технологических испытаний (КТИ) и грузоперевозок для нужд акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (АО «НПО Энергомаш»).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833731Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833731

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования имущества при проведении контрольно-технологических испытаний (КТИ) и грузоперевозок для нужд акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (АО «НПО Энергомаш»).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 17:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    338.РК.4.8.2020_ДОЗ_Энергомаш_Двигатели.DOCX

    338.РК.4.8.2020_Приложение___1___Проект_договора.DOC

    338.РК.4.8.2020_Приложение___2___Техническое_задание.XLSX

    338.РК.4.8.2020_Приложение___3___Форма_банковской_гарантии.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ БРОКЕР РК-СТРАХОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры СБ РК-СТРАХОВАНИЕ

    Юридический адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Почтовый адрес

    129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а

    Контактный телефон

    +7 499 288-08-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    savenkova@rc-insurance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенкова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833731Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833731Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833731Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833731Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировке

    Начальная цена

    9 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    459 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    459 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Химки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    65.12.49.000

    Услуги по страхованию имущества от прочих повреждений

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Страхование, кроме страхования жизни"

    Кол-во: 1.00000

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