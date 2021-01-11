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Номер извещения
32009833731
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора страхования имущества при проведении контрольно-технологических испытаний (КТИ) и грузоперевозок для нужд акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» (АО «НПО Энергомаш»).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Почтовый адрес
129110, Российская Федерация, Москва, УЛИЦА ВЕРЕЙСКАЯ, 17 помещение 711а
Контактный телефон
+7 499 288-08-43
Факс
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Адрес электронной почты
savenkova@rc-insurance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савенкова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833731Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833731Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833731Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировкеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию при КТИ и транспортировке
Начальная цена
9 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
459 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями к продукции (разд. 9 документации) и проектом договора (разд. 8 документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Химки.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
65.12.49.000
65.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
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