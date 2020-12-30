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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить сертификаты на техническую поддержку «Инфраструктура Cisco 3-я линия» для ПАО «Газпром нефть»

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить сертификаты на техническую поддержку «Инфраструктура Cisco 3-я линия» для ПАО «Газпром нефть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048941Дата и время окончания срока приема заявок приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054471-100-2020

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить сертификаты на техническую поддержку «Инфраструктура Cisco 3-я линия» для ПАО «Газпром нефть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 17:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром нефть
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром нефть

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5

    Контактный телефон

    +7 812 448-00-51 доб. 27028

    Адрес электронной почты

    tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молочникова Дария Николаевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048941Дата и время окончания срока приема заявок приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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