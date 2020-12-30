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Номер извещения
ГП048941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить сертификаты на техническую поддержку «Инфраструктура Cisco 3-я линия» для ПАО «Газпром нефть»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 27028
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Молочникова Дария Николаевна
Место рассмотрения заявок
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 10:00 GMT +330.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048941Дата и время окончания срока приема заявок приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение сертификатов на техническую поддержку "Инфраструктура Cisco 3-я линия"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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