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    Главная / Торги / Приобретение ноутбуков

    Приобретение ноутбуков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048942Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ноутбуковСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048942

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    06/2020

    Наименование закупки

    Приобретение ноутбуков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 17:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_ГП048942_итоговый_на_площадку.docx

    RUB_Документация_запрос_предложений_ноутбуки_2021.docx

    RUB_Приложение_1_к_Договору_ТЗ_ноутбуки_2021_.docx

    RUB_Приложение_к_Документации___Договор_со_Спецификацией_2021_ноут.docx

    RUB_Приложение__3_Требования_к_поставляемому_оборудованию_2021_ноут.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Юридический адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    Почтовый адрес

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Контактный телефон

    +7 812 329-50-00 доб. 8889

    Факс

    +7 812 332-78-84

    Адрес электронной почты

    ditinbox3@bspb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рощина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение ноутбуков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 18:00 GMT +313.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048942Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.01.2021 18:0013.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048942Дата и время вскрытия заявок Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 23:5921.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048942Подведение итогов не позднее Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048942Подведение итогов не позднее Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение ноутбуков

    Начальная цена

    32 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В строгом соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В строгом соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

    Адрес местонахождения

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,

    195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837662/name/6012c73dd42ae1.76686962

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ноутбук"

    Кол-во: 500

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