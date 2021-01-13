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Номер извещения
ГП048942
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение ноутбуков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 17:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
Контактный телефон
+7 812 329-50-00 доб. 8889
Факс
+7 812 332-78-84
Адрес электронной почты
ditinbox3@bspb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рощина Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение ноутбуков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 18:00 GMT +313.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048942Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.01.2021 18:0013.01.2021 18:0013.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048942Дата и время вскрытия заявок Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
21.01.2021 23:5921.01.2021 23:5921.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048942Подведение итогов не позднее Приобретение ноутбуковСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ноутбуков
Начальная цена
32 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В строгом соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В строгом соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ПАО БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, ДОМ 64 ЛИТЕР А,
195112, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, 64, ЛИТ. А
26.20.11.110
Документация лота
Кол-во: 500
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