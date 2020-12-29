www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048944
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приводные ремни для ДВС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 17:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
s.garnov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарнов Сергей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приводные ремни для ДВС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 17:40 GMT +329.12.2020 17:4029.12.2020 17:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048944Дата и время окончания срока приема заявок Приводные ремни для ДВСМосква
Подведение итогов не позднее
11.01.2021 12:0011.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048944Подведение итогов не позднее Приводные ремни для ДВСМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приводные ремни для ДВС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Луговая, 23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 500
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 70
Кол-во: 300
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 70
Кол-во: 40
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.