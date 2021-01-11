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    Главная / Торги / Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833734Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009833734

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    22.12.2020 17:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Запрос_котировок__комплексное_обслуж._Внуково_.doc

    НМЦД.pdf

    Протокол__2021_10__Подведение_итогов_ЗК_в_эл._форме_МСП___32009833734.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1185

    Факс

    Адрес электронной почты

    30503@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямщикова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833734Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД

    Начальная цена

    3 650 758,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложением № 1 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    119027, г. Москва, аэропорт Внуково, д. 2, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 1 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.22

    Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830197/name/6006948f463c18.83624771

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по комплексному обслуживанию здания АКДП Внуковского центра ОВД"

    Кол-во: 4982.10000

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по комплексному обслуживанию прилегающей территории Внуковского центра ОВД"

    Кол-во: 18460.00000

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