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Номер извещения
32009833734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
22.12.2020 17:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1185
Факс
Адрес электронной почты
30503@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямщикова Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 09:0019.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833734Подведение итогов не позднее Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по комплексному обслуживанию здания АКДП и прилегающей территории Внуковского центра ОВД
Начальная цена
3 650 758,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложением № 1 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
119027, г. Москва, аэропорт Внуково, д. 2, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
81.22.12.000
81.22
Документация лота
Кол-во: 4982.10000
Кол-во: 18460.00000
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