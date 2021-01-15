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    Главная / Торги / Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону), Ростовская область

    Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону), Ростовская область

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833591Дата и время окончания срока приема заявок Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону), Ростовская область

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (АКР)

    Дата публикации

    22.12.2020 17:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об изменении

    Приложение_1А.pdf

    Приложение_1_б.pdf

    Документация_о_закупке.docx

    ИЗВЕЩЕНИЕ_О_ЗАКУПКЕ.docx

    Приложение_2.pdf

    Приложение_3_Частотный_график_полетов_в_Ростов_SSJ.xlsx.docx

    ПКК_09_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.harevich@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833591Дата и время окончания срока приема заявок Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009833591Дата и время вскрытия заявок Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833591Подведение итогов не позднее Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833591Подведение итогов не позднее Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оперативное техническое обслуживание воздушных судов типа RRJ-95 в аэропорту Платов, г. Ростов-на Дону

    Начальная цена

    10 877 107,97

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Не определено

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аэропорт Платов (ROV) - Ростов-на-Дону, Ростовская область, РФ (Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 30 (тридцати) календарных дней, при условии принятия оказанных услуг/выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    33.16.10.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию летательных и космических аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    33.16

    Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832763/name/6009935c6f6532.57399765

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические"

    Кол-во:

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    Ценовой отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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