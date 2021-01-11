Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / № ЗЦ-10/20 на право заключения договора поставки барной стойки в Бизнес-зал Рублев Терминала В.

    № ЗЦ-10/20 на право заключения договора поставки барной стойки в Бизнес-зал Рублев Терминала В.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048937Дата и время окончания срока приема заявок Барная стойкаМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048937

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-10/20

    Наименование закупки

    № ЗЦ-10/20 на право заключения договора поставки барной стойки в Бизнес-зал Рублев Терминала В.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 16:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201221_ЗЦ_10_20_Барная_стойка.docx

    Приложение__1_к_Договору__1_.xlsx

    Протокол_2_21_ТКВИП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Юридический адрес

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    Почтовый адрес

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Контактный телефон

    +7 495 788-73-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ms.volkov@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Волков Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Барная стойка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048937Дата и время окончания срока приема заявок Барная стойкаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048937Дата и время вскрытия заявок Барная стойкаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 15:0026.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048937Подведение итогов не позднее Барная стойкаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Барная стойка

    Начальная цена

    820 824,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
    Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП

    Адрес местонахождения

    141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260

    105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А

    Классификатор ОКПД2

    31.09

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831650/name/60087f367c05a1.95370603

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барная стойка"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПРОМЕНС-ПРИНТ
    Запрос предложений № ГП009089
    Поставка двухъярусных кроватей
    Поставка двухъярусных кроватей
    386256
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 105000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.09.2020 13:00(GMT+03:00)
    1 050 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить