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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048937
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ ЗЦ-10/20 на право заключения договора поставки барной стойки в Бизнес-зал Рублев Терминала В.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
Почтовый адрес
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
Контактный телефон
+7 495 788-73-62
Факс
--
Адрес электронной почты
ms.volkov@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Волков Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Барная стойка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048937Дата и время окончания срока приема заявок Барная стойкаМосква
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 10:0011.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048937Дата и время вскрытия заявок Барная стойкаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Барная стойка
Начальная цена
820 824,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Все закупки и тендеры ШЕРЕМЕТЬЕВО ВИП
Адрес местонахождения
141425, Российская Федерация, Московская область, Химки, Территория Шереметьево международный аэропорт, Терминал Е, пом. 260
105062, Российская Федерация, Москва, Покровка, 47А
31.09
Документация лота
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