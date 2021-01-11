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    Главная / Торги / Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835964Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009835964

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    677/МЕД-20

    Наименование закупки

    Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме

    Дата публикации

    23.12.2020 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_677_МЕД.docx

    Проект_Договора.docx.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма__1.xls

    протокол__008_2_2021_МЕД_от_14.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Юридический адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Почтовый адрес

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Контактный телефон

    +7 495 695-21-18

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Zakupki@updk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабичева Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009835964Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2021 10:0012.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009835964Дата и время вскрытия заявок Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009835964Подведение итогов не позднее Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России г. Москва, ул. Пречистенка, д. 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России

    Начальная цена

    700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
    Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ

    Адрес местонахождения

    119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10.231

    Анестетики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827172/name/60000100a61625.67381144

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка анестетиков для нужд филиала «Мединцентр» ГлавУпДК при МИД России"

    Кол-во: 1.00

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