www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048931
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
Контактный телефон
+7 3452 54-68-99 доб. 72212
Факс
+7 495 783-05-69
Адрес электронной почты
NTikhonenko@zbku.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихоненко Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно предложения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 17:00 GMT +328.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048931Дата и время окончания срока приема заявок согласно предложенияМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 17:0028.12.2020 17:0028.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048931Дата и время вскрытия заявок согласно предложенияМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048931Подведение итогов не позднее согласно предложенияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно предложения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Уралмаш НГО Холдинг
Все закупки и тендеры Уралмаш НГО Холдинг
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, пр. 60-летия Октября, д.21 корп.4
17.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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