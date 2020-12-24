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    Главная / Торги / Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 17:3024.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048930

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Юридический адрес

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    Почтовый адрес

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 605-08-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olesya.Kasymova@vysotskspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касимова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Выборгский район

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 17:30 GMT +324.12.2020 17:3024.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048930Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 17:3024.12.2020 17:3024.12.2020 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048930Дата и время вскрытия заявок Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048930Подведение итогов не позднее Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»Выборгский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ВЫСОЦК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ВЫСОЦК

    Адрес местонахождения

    188909, Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Выборг, Кислицинский проезд (Высоцкая территория), дом 3, строение 96

    197374, Российская Федерация, Ленинградская область, Приморский район, Санкт-Петербург, улица Савушкина, д.126, литера Б

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16.160

    Устройства ввода сенсорные

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    27.33.13.190

    Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка и передача в собственность ЗИП AMETEK для нужд ООО «Криогаз-Высоцк»"

    Кол-во: 1

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