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    Главная / Торги / Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)

    Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048929Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048929

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КП_Эльга._Предварительный_от_28.12.2020.xlsx

    КП_Эльга._Предварительный_от_25.12.2020.xlsx

    ДОГОВОР_2020_год.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    Извещение.docx

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    Приложение__3.xlsx

    ГП048929_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Smolina@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Смолина Марина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 10:00 GMT +318.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048929Дата и время окончания срока приема заявок Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 10:0018.01.2021 10:0018.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048929Дата и время вскрытия заявок Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 14:0012.02.2021 14:0012.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048929Подведение итогов не позднее Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 14:0012.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048929Подведение итогов не позднее Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортировка пятнадцати узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    15

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти календарных дней) по факту доставки комплекта узлов в пункт назначения.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841685/name/601a6e8726a227.48550399

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортировка узлов экскаватора ЭКГ-18Р по маршруту г. Колпино – Эльгинское месторождение (Россия). Вес оборудования с учетом реквизитов крепления 825,5 тн."

    Кол-во: 15

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