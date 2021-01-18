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Номер извещения
ГП048928
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор по услуге 10122 «Создание и согласование проектно-технологических документов по разработке нефтяных и газовых месторождений» для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2023 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109
Контактный телефон
+7 3452 53-90-27 доб. 77244
Адрес электронной почты
gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фахрутдинова Диана Айратовна
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
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Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ко
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048928Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ког. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ко
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