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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор по услуге 10122 «Создание и согласование проектно-технологических документов по разработке нефтяных и газовых месторождений» для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2023 гг.

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10122 «Создание и согласование проектно-технологических документов по разработке нефтяных и газовых месторождений» для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2023 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048928Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ког. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048928

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054532-370-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10122 «Создание и согласование проектно-технологических документов по разработке нефтяных и газовых месторождений» для ООО «Газпромнефть-Заполярье» в 2021-2023 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ

    Юридический адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Почтовый адрес

    625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8 "Б", каб.1109

    Контактный телефон

    +7 3452 53-90-27 доб. 77244

    Адрес электронной почты

    gpnz-pppz@tmn.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фахрутдинова Диана Айратовна

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ко

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 12:00 GMT +318.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048928Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ког. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Выполнение работ по теме: Актуализация анализа разработки и составление программы ОПР и исследовательских работ с целью оценки и ко

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