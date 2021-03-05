Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискам (п.516 ПЗ)

    Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискам (п.516 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2021 14:0005.03.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833259Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискамНоябрьскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009833259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    516 ПЗ

    Наименование закупки

    Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискам (п.516 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    22.12.2020 16:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-17-04

    Адрес электронной почты

    Stolbova.MV@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столбова Марина Владимировна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискам

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.03.2021 14:00 GMT +305.03.2021 14:0005.03.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833259Дата и время окончания срока приема заявок Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискамНоябрьск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Предмет договора

    Организация общественного питания и предоставление горячего питания работника по спискам

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237326
    Комплектующие и расходные материалы для информационной инфраструктуры
    Комплектующие и расходные материалы для информационной инфраструктуры
    594176
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237324
    Геотекстиль Дорнит 300 - 15 000,00м2
    Геотекстиль Дорнит 300 - 15 000,00м2
    594168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО БЫСТРИНСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ
    Запрос предложений № ГП225702
    Поставка дизельного топлива морским транспортном
    Поставка дизельного топлива морским транспортном
    592095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Камчатский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП237323
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    594170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084204
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Выполнение работ по сносу деревьев, растущих в охранной зоне сетей водопровода и канализации для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-017-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    541 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Конкурс № 32110937822
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке проектно-сметной документации по его реконструкции с целью размещения в нем Базы практик Факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: Московская обл., Щелковский район, сельское поселение Анискинское, село Анискино (2 усл. ед) (223.ОК.387; Id44854)
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке...
    575327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 200000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084201
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс...
    594172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 431 646
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить