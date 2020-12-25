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    Закупка ограждений – 672 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048927Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждений – 672 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048927

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-558

    Наименование закупки

    Закупка ограждений – 672 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    201202_Карточка_предприятия.ред.3__02.12.2020_.pdf

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    Информационная_карта_запроса_предложения_.doc

    РД.7z

    ТЗ__МТР_.pdf

    Форма_КП..xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1131

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    MyshalovIP@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ограждений – 672 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 17:00 GMT +325.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048927Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждений – 672 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048927Подведение итогов не позднее Закупка ограждений – 672 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048927Подведение итогов не позднее Закупка ограждений – 672 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ограждений – 672 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. М-Чесноковская Забайкальской ж.д., код станции: 953701, код получателя: 4970, ОКПО 10353248 или авто до г. Свободный - площадка АГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.93.13.122

    Решетки, сетки и ограждения из проволоки из меди

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель ограждения С1 черт.AGCC.0008-1376-KJ.SC-0003 (панель цельная без стыков)"

    Кол-во: 335

    "Позиция 2"

    "Стойка ограждения Ст1 черт.AGCC.0008-1376-KJ.SC-0003 т.т согласно черт.AGCC.0008-1376-KJ.OD-0001"

    Кол-во: 335

    "Позиция 3"

    "Стойка ограждения Ст2 черт.AGCC.0008-1376-KJ.SC-0003 т.т согласно черт.AGCC.0008-1376-KJ.OD-0001"

    Кол-во: 2

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