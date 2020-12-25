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Номер извещения
ГП048927
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ограждений – 672 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 16:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 495 649-30-67 доб. 1131
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
MyshalovIP@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мышалов Илья Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ограждений – 672 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 17:00 GMT +325.12.2020 17:0025.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048927Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ограждений – 672 шт.Москва
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048927Подведение итогов не позднее Закупка ограждений – 672 шт.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ограждений – 672 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ст. М-Чесноковская Забайкальской ж.д., код станции: 953701, код получателя: 4970, ОКПО 10353248 или авто до г. Свободный - площадка АГПЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.93.13.122
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 335
Кол-во: 335
Кол-во: 2
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