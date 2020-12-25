Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Выполнение работ по сносу деревьев, растущих в охранной зоне сетей водопровода и канализации для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-017-22)