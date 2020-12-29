www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048923
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса ПАЗ 3204306-04 (Vector NEXT «доступная среда») или «эквивалент»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
22.12.2020 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
Почтовый адрес
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
Контактный телефон
+7 818 263-17-21
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@arhaero.ru
Ф.И.О. контактного лица
Печурина Екатерина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
г. Архангельск, Аэропорт Талаги, дом 8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса ПАЗ 3204306-04 (Vector NEXT «доступная среда») или «эквивалент»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 10:00 GMT +329.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048923Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса ПАЗ 3204306-04 (Vector NEXT «доступная среда») или «эквивалент»г. Архангельск, Аэропорт Талаги, дом 8
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048923Дата и время вскрытия заявок Поставка автобуса ПАЗ 3204306-04 (Vector NEXT «доступная среда») или «эквивалент»г. Архангельск, Аэропорт Талаги, дом 8
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса ПАЗ 3204306-04 (Vector NEXT «доступная среда») или «эквивалент»
Начальная цена
3 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
163053, г. Архангельск, территория Аэропорт «Талаги»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры АО АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Талаги, 8
163053, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, аэропорт Архангельск, 10
45.19.11.000
29.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.