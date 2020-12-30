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Номер извещения
ГП048920
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа собственных вагонов-цистерн для перевозки масел растительных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Льва Толстого, д71 к. 1
Почтовый адрес
433099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 35-5
Контактный телефон
+7 927 700-48-50
Факс
Адрес электронной почты
brisplus@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратенко Анатолий Константинович
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вагоны-цистерны для перевозки масел растительных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048920Дата и время окончания срока приема заявок Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамара
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 17:0031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048920Подведение итогов не позднее Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вагоны-цистерны для перевозки масел растительных
Начальная цена
3 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БРИЗ ПЛЮС
Все закупки и тендеры БРИЗ ПЛЮС
Адрес местонахождения
443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Льва Толстого, д71 к. 1
433099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 35-5
30.20
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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