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    Главная / Торги / Продажа собственных вагонов-цистерн для перевозки масел растительных

    Продажа собственных вагонов-цистерн для перевозки масел растительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048920Дата и время окончания срока приема заявок Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048920

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа собственных вагонов-цистерн для перевозки масел растительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 16:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_Продажи_БРИЗ_2019.docx

    Детали_77234557.docx

    Детали_77235505.docx

    ГП048920_second_parts_protocol_001.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРИЗ ПЛЮС
    Все закупки и тендеры БРИЗ ПЛЮС

    Юридический адрес

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Льва Толстого, д71 к. 1

    Почтовый адрес

    433099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 35-5

    Контактный телефон

    +7 927 700-48-50

    Факс

    Адрес электронной почты

    brisplus@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратенко Анатолий Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вагоны-цистерны для перевозки масел растительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 17:00 GMT +330.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048920Дата и время окончания срока приема заявок Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамара

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 17:0031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048920Подведение итогов не позднее Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамара

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 17:0031.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048920Подведение итогов не позднее Вагоны-цистерны для перевозки масел растительныхСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вагоны-цистерны для перевозки масел растительных

    Начальная цена

    3 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БРИЗ ПЛЮС
    Все закупки и тендеры БРИЗ ПЛЮС

    Адрес местонахождения

    443099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Льва Толстого, д71 к. 1

    433099, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Водников, 35-5

    Классификатор ОКПД2

    30.20

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824430/name/5feeef2885d7a1.83542529

    01.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вагон-цистерна для перевозки масел растительных модель 15-1547П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вагон-цистерна для перевозки масел растительных модель 15-1443-6П"

    Кол-во: 1

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