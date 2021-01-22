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    Главная / Торги / Термопары и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 г

    Термопары и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048918Дата и время окончания срока приема заявок Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 гКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    441

    Наименование закупки

    Термопары и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048918_second_parts_protocol.rtf

    Извещение__441_о_тендере_ПТПР_2021г.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 911 111-44-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 11:00 GMT +322.01.2021 11:0022.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048918Дата и время окончания срока приема заявок Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 гКолпино

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 10:0028.02.2021 10:0028.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048918Подведение итогов не позднее Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 гКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 10:0028.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048918Подведение итогов не позднее Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 гКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Термопар и проботборники для электросталеплавильного участка в 2021 г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.51.6

    Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/885736/name/60632fdc155125.03730728

    30.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет ПТПР-91 (термопара) 900мм"

    Кол-во: 32000

    "Позиция 2"

    "Пробоотборник для нераскисленной стали ПМ 01АЗС1С09М "

    Кол-во: 8000

    "Позиция 3"

    "Пробоотборник для раскисленной сталиПМ 0100С1С09М "

    Кол-во: 12000

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