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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009835695
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги почтовой связи по пересылке почтовых отправлений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
23.12.2020 10:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
153002, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Жиделева, 17А
Почтовый адрес
153002, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Жиделева, 17А
Контактный телефон
+7 4932 35-75-82
Факс
+7 4932 35-75-90
Адрес электронной почты
AA.Kovalev@mrg037.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Артем Александрович
Место рассмотрения предложений
153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17а
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги почтовой связи по пересылке почтовых отправлений
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги почтовой связи по пересылке почтовых отправлений
Начальная цена
2 079 599,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Иваново
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Иваново
Адрес местонахождения
153002, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново, Жиделева, 17А
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Документация лота
Кол-во: 1.00000
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