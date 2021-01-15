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    Главная / Торги / Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)

    Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048919Дата и время окончания срока приема заявок Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048919

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68113, 68115, 68117

    Наименование закупки

    Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Оферта_на_ЭТП_68113__15_17.pdf

    ГП048919_second_parts_protocol.rtf1.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048919Дата и время окончания срока приема заявок Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048919Дата и время вскрытия заявок Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино

    Подведение итогов не позднее

    03.03.2021 17:0003.03.2021 17:0003.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048919Подведение итогов не позднее Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.03.202103.03.2021 17:0003.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048919Подведение итогов не позднее Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно оферте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно оферте
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    23.61.1

    Изделия строительные из бетона

    25.94

    Изделия крепежные и винты крепежные

    23.51.1

    Цемент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858572/name/6038fa46761d51.50932541

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент М-500 по 50кг "

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Песок строительный по 50кг "

    Кол-во: 65

    "Позиция 3"

    "Щебень гранитный фр.5-20 "

    Кол-во: 5450

    "Позиция 4"

    "Грунтовка бетоноконтакт "

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Штукатурка универсальная CT 24 Ceresit "

    Кол-во: 2800

    "Позиция 6"

    "Блок газобетонный 600х300х200 "

    Кол-во: 2300

    "Позиция 7"

    "Краска акриловая специального назначения фасадная "

    Кол-во: 375

    "Позиция 8"

    "Гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ (Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Самоклеящийся рулонный материал)-"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Клей для газобетона Крепс 25кг (клей для газобетона Крепс ( или аналог) сухая смесь в мешках по 20 кг)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Арматура 12-А-III ГОСТ5781-82 "

    Кол-во: 249

    "Позиция 11"

    "Арматура 5-А-I ГОСТ5781-82 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Арматура 8-А-III ГОСТ5781-82 - "

    Кол-во: 285

    "Позиция 13"

    "Уголок 50х50х4 ГОСТ8509-93 "

    Кол-во: 74

    "Позиция 14"

    "Гвозди К 4,0х100 ГОСТ4028-63"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Гвозди К 3,0х80 ГОСТ4028-63 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Саморез 3,8х80 по дереву DIN 7971 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Проволока вязальная 1,2х400 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Саморез ШСММ с пресс шайбой 4,2х1,6 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Саморез с буром 4,2х1,6 "

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Сетка стеклотканевая КМ ячейка 5х5 мм "

    Кол-во: 700

    "Позиция 21"

    "Блок оконный ПВХ 4,8х1,2h глухой "

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Блок оконный ПВХ 4,6х1,2h глухой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Блок дверной металлический 2100х1000 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Дюбель анкерный 10х150 "

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "Пластина анкерная для м/п оконП-22 150мм (Анкерные пластины П-22, L=150мм) "

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Отлив оконный 100х2000мм "

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Доска обрезная 25 мм ГОСТ8486-86 "

    Кол-во: 1500

    "Позиция 28"

    "Доска обрезная 50 мм ГОСТ8486-86 "

    Кол-во: 1500

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