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Номер извещения
ГП048919
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7568
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Iuliia.Stepanova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Степанова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048919Дата и время окончания срока приема заявок Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048919Дата и время вскрытия заявок Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино
Подведение итогов не позднее
03.03.2021 17:0003.03.2021 17:0003.03.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048919Подведение итогов не позднее Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стройматериалы (гвозди, дюбеля, саморезы, краска, оконные и дверные блоки, проволока и т.д.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно оферте
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
23.61.1
25.94
23.51.1
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 65
Кол-во: 5450
Кол-во: 100
Кол-во: 2800
Кол-во: 2300
Кол-во: 375
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 249
Кол-во: 20
Кол-во: 285
Кол-во: 74
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 700
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 15
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
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