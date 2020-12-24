"Прием заявок на поставку металлоконструкций в соответствии с конструкторской документацией"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок изготовления двух комплектов до 20 января 2021 года. Чертежи исполнителю будут переданы после подписания договора о неразглашении информации. Исполнитель должен находиться в регионе г.Санкт-Петербург. Приложения: - сборочные чертежи и спецификации к основным сборкам; - ведомость материалов. Деталировочные чертежи предоставляются по официальному запросу. По техническим вопросам обращаться по email: Pavel.Panov@omzglobal.com Предпочтительно: отсрочка платежа 30-60 дней, рассматриваем и иные условия оплаты