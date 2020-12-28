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    Главная / Торги / Поставка оцинкованного профнастила С18

    Поставка оцинкованного профнастила С18

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оцинкованного профнастила С18москваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832836

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оцинкованного профнастила С18

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор (ФГУП ГВСУ 14)

    Дата публикации

    22.12.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Пр.73_12_20_от_29.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14
    Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14

    Юридический адрес

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,

    Почтовый адрес

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А

    Контактный телефон

    +7 495 532-15-05 доб. 367

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Golovko@gvsu14.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головко Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оцинкованного профнастила С18

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оцинкованного профнастила С18москва

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832836Дата и время вскрытия заявок Поставка оцинкованного профнастила С18москва

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832836Подведение итогов не позднее Поставка оцинкованного профнастила С18москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.01.202112.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832836Подведение итогов не позднее Поставка оцинкованного профнастила С18москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оцинкованного профнастила С18

    Начальная цена

    1 294 453,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГВСУ №14
    Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14

    Адрес местонахождения

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,

    117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А

    Классификатор ОКПД2

    24.33.20

    Профили листовые из нелегированной стали

    Классификатор ОКВЭД2

    24.33

    Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822656/name/5feb2ef788b857.33689790

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки"

    Кол-во: 1557.50000

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