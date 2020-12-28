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Номер извещения
32009832836
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оцинкованного профнастила С18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор (ФГУП ГВСУ 14)
Дата публикации
22.12.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
Почтовый адрес
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
Контактный телефон
+7 495 532-15-05 доб. 367
Факс
Адрес электронной почты
A.Golovko@gvsu14.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головко Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
москва
Закупки и тендеры
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Поставка оцинкованного профнастила С18
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832836Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оцинкованного профнастила С18москва
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832836Дата и время вскрытия заявок Поставка оцинкованного профнастила С18москва
Подведение итогов не позднее
12.01.2021 12:0012.01.2021 12:0012.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832836Подведение итогов не позднее Поставка оцинкованного профнастила С18москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оцинкованного профнастила С18
Начальная цена
1 294 453,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГВСУ №14
Все закупки и тендеры ФГУП ГВСУ №14
Адрес местонахождения
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А,
117556, Г МОСКВА, УЛ ФРУКТОВАЯ, ДОМ 5А
24.33.20
24.33
Документация лота
Кол-во: 1557.50000
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