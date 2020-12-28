Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009832938 Уникальный номер закупки Номер закупки 254/2020 Наименование закупки Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ

Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ Юридический адрес 344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33, Почтовый адрес 344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33 Контактный телефон +7 863 210-15-61 Факс +7 863 210-15-57 Адрес электронной почты zakupki@ut-uvo.ru Ф.И.О. контактного лица Богатырева Ольга Петровна Место рассмотрения предложений Ростов-на-Дону Закупки и тендеры Ростовская область Ключевые слова:

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