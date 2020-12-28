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    Главная / Торги / Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832938Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценкиРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832938

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    254/2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    22.12.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1.docx

    Извещение.docx

    Протокол_254.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Ольга Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832938Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценкиРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 09:0028.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832938Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценкиРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832938Подведение итогов не позднее Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценкиРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, с выездом специалиста на место и предоставлением экспертного заключения об отчете оценки

    Начальная цена

    155 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    7 750,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    68.31.11.110

    Услуги посреднические при купле-продаже жилых зданий и занимаемых ими земельных участков за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    68.31.12

    Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822490/name/5feb210bcdfd79.54415669

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе"

    Кол-во: 1.00000

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