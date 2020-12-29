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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор по услуге 10821 Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения для ООО "Газпрпомнефть-Оренбург" на 2021-2023 г.г.

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10821 Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения для ООО "Газпрпомнефть-Оренбург" на 2021-2023 г.г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:3029.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048902Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабженияг. ОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054539-343-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор по услуге 10821 Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения для ООО "Газпрпомнефть-Оренбург" на 2021-2023 г.г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1

    Почтовый адрес

    460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1

    Контактный телефон

    +7 3532 91-37-53 доб. 2351

    Адрес электронной почты

    orb_tender@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинова Галина Геннадиевна

    Место рассмотрения заявок

    г. Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:30 GMT +329.12.2020 12:3029.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048902Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабженияг. Оренбург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения

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