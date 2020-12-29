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Номер извещения
ГП048902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор по услуге 10821 Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения для ООО "Газпрпомнефть-Оренбург" на 2021-2023 г.г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Краснознаменная, 56/1
Контактный телефон
+7 3532 91-37-53 доб. 2351
Адрес электронной почты
orb_tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинова Галина Геннадиевна
Место рассмотрения заявок
г. Оренбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:30 GMT +329.12.2020 12:3029.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048902Дата и время окончания срока приема заявок Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабженияг. Оренбург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Эксплуатация, обслуживание и текущий ремонт автономных источников энергоснабжения
Официальный сайт, на котором размещена документация
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