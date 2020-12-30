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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009832833
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке сотрудников организации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
22.12.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Почтовый адрес
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
--
Адрес электронной почты
grigoreva.k@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукманов Альберт Рауфович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке сотрудников организации
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке сотрудников организации
Начальная цена
4 462 178,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
Адрес местонахождения
450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4
49.39
49.39
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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