Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке сотрудников организации

    Оказание услуг по перевозке сотрудников организации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832833Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке сотрудников организацииУфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832833

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке сотрудников организации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__48_2020_12.xlsx

    Документация_48_2020_12.docx

    Извещение_48_2020_12.docx

    Порядок_оценки_заявок_48_2020_12.docx

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг_48_2020_12.docx

    Расчет_цены_по_перевозке_48_2020_12.xls

    Техническое_задание_48_2020_12.docx

    Итоговый_протокол_48_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Юридический адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Почтовый адрес

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    grigoreva.k@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукманов Альберт Рауфович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке сотрудников организации

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832833Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке сотрудников организацииУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке сотрудников организации

    Начальная цена

    4 462 178,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Новосибирская, 2 корпус 4

    Классификатор ОКПД2

    49.39

    Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823787/name/5fec7b1fd15b92.12671716

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ДМУ
    Запрос предложений № ГП237324
    Геотекстиль Дорнит 300 - 15 000,00м2
    Геотекстиль Дорнит 300 - 15 000,00м2
    594168
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.03.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП237323
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    594170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084204
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Выполнение работ по сносу деревьев, растущих в охранной зоне сетей водопровода и канализации для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-017-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    541 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Конкурс № 32110937822
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке проектно-сметной документации по его реконструкции с целью размещения в нем Базы практик Факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: Московская обл., Щелковский район, сельское поселение Анискинское, село Анискино (2 усл. ед) (223.ОК.387; Id44854)
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке...
    575327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 200000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084201
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс...
    594172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 431 646
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064577
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Южноуральск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061214
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118 II-этап.
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118...
    590647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить