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    Главная / Торги / Изготовление изделий методом комплексной обработки металла для экскаваторов согласно приложения. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет)

    Изготовление изделий методом комплексной обработки металла для экскаваторов согласно приложения. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048907Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048907

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление изделий методом комплексной обработки металла для экскаваторов согласно приложения. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    анкета поставщика

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ПО_КРЫШКАМ_И_КОРПУСАМ.xlsx

    Приложение__2_Договор__закупки.doc

    Извещение_на_детали_и_сборки__793_от_22.12.2020.docx

    заявка на участие

    Справка об опыте работы

    Свидетельство изготовителя

    СОГЛАШЕНИЕ_о_конфидециальности_новое_с_подписью_исп.дир._с_новой_доверенностью.doc

    ГП048907_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 459

    Факс

    Адрес электронной почты

    Elena.Yakovleva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048907Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    22.01.2021 17:0022.01.2021 17:0022.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048907Подведение итогов не позднее Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 17:0022.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048907Подведение итогов не позднее Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/898323/name/607416044eaf61.15695737

    12.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "3519.19.01.007 Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "3536.22.01.002 Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "3536.22.01.007 Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "3536.22.01.303 Крышка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "3537.09.01.090 Крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "3537.10.01.003 Крышка глухая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "3537.67.05.015 Крышка"

    Кол-во: 22

    "Позиция 8"

    "3537.67.05.022 Крышка"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "3537.67.05.052 Крышка"

    Кол-во: 22

    "Позиция 10"

    "3555.11.01.160 Корпус"

    Кол-во: 22

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    Регион:
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    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
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