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Номер извещения
ГП048907
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление изделий методом комплексной обработки металла для экскаваторов согласно приложения. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 459
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Yakovleva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яковлева Елена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048907Дата и время окончания срока приема заявок Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.Колпино
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 17:0022.01.2021 17:0022.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048907Подведение итогов не позднее Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка изделий в готовом виде согласно чертежей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 22
Кол-во: 22
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