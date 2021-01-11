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    Главная / Торги / на право заключения договора на оказание услуг по организации архивного хранения документов (167-У/2020)

    на право заключения договора на оказание услуг по организации архивного хранения документов (167-У/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009833717Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации архивного хранения документов (1637) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009833717

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    167-У/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на оказание услуг по организации архивного хранения документов (167-У/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_167_У_2020_.rar

    Итоговый_протокол_167_У_2020_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    SGoncharov@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гончаров Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации архивного хранения документов (1637)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009833717Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации архивного хранения документов (1637) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации архивного хранения документов (1637)

    Начальная цена

    437 166,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    91.01.12

    Услуги архивов

    Классификатор ОКВЭД2

    91.01

    Деятельность библиотек и архивов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826263/name/5ffe9a455d7c21.74356223

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение экспертизы научной и практической ценности документов постоянного срока хранения с полистным просмотром дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Изъятие документов из папок, файлов, удаление скрепок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Систематизация листов в деле"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Переплет дел временного хранения (бухгалтерские документы и др.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Переплет дел постоянного хранения и по личному составу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Нумерация листов в делах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Оформление обложек дел постоянного хранения и по личному составу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Составление внутренней описи дела"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Составление рукописных описей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Оформление описей дел"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Отбор дел с истекшим сроком хранения и их уничтожение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Составление акта о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению"

    Кол-во: 1

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