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    Главная / Торги / Поставка газа для заправки транспортных средств АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы

    Поставка газа для заправки транспортных средств АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832693

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка газа для заправки транспортных средств АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание___лот_2.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание___лот_1.docx

    Техническое_задание___лот_3.docx

    Документация_176_2020_ЗП.doc

    Протокол_итоговый_176_2020_ЗП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    5 495 585,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828917/name/600523af692c25.72454584

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    3 285 614,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 3

    Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»

    Начальная цена

    746 740,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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