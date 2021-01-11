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Номер извещения
32009832693
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка газа для заправки транспортных средств АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021-2023 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
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Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Исполнительной дирекции, Пермского районного филиала и Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
5 495 585,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
06.2
06.2
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компримированного природного газа по топливным картам для нужд Березниковского филиала и Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
3 285 614,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832693Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009832693Дата и время вскрытия заявок Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 12:0013.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832693Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»Пермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сжиженного углеводородного газа по топливным картам для нужд Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь»
Начальная цена
746 740,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
19.20
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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