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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (163-Т/2020)

    на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (163-Т/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 12:0011.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (102) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    163-Т/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (163-Т/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    22.12.2020 15:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_163_Т_2020_25.12.2020.rar

    Итоговый_протокол_163_Т_2020_ЕИС.pdf

    Итоговый_протокол_163_Т_2020_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    TBoyko@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойко Татьяна Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (102)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832652Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (102) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, инструментов и приспособлений для строительства и монтажа газопроводов (102)

    Начальная цена

    178 512,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.93

    Проволока, цепи и пружины

    Классификатор ОКВЭД2

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827285/name/600018c4e51453.18986307

    14.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827414/name/60002c46810714.00448726

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав кислородный III d6.3мм Py2МПа"

    Кол-во: 4800

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