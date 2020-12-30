Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 06:5930.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009832556Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"УфаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009832556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    22.12.2020 15:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_659_2020_12_в_редакции__2.docx

    Извещение_659_2020_12_в_редакции__2.docx

    Извещение_о_внес.изм.в_ред._2_659_2020_12.pdf

    Порядок_оценки_заявок_659_2020_12.docx

    Проект_договора_возмездного_оказания_услуг_659_2020_12.docx

    Техническое_задание_659_2020_12_в_редакции__1.docx

    Форма_коммерческого_предложения__Форма_2__659_2020_12_в_редакции__1.xlsx

    Извещение_о_завершении_процедуры_659_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009832556Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по уборке зданий, помещений ПАО "Газпром газораспределение Уфа"

    Начальная цена

    6 108 843,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    81.29

    Услуги по чистке и уборке прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832727/name/60098b792d5097.24641313

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СФЕРА
    Запрос предложений № ГП237323
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    37 Бличерные системы и кресла СКК Петербургский
    594170
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237321
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    Поставка 4-х валковой листогибочной машины с системой ЧПУ для нужд ПАО «Уралхиммаш»
    593571
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 032 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ПКС-ВОДОКАНАЛ
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211084204
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Выполнение работ по сносу деревьев, растущих в охранной зоне сетей водопровода и канализации для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2022 году (ВК-017-22)
    Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на...
    594148
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    541 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Карелия республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
    Конкурс № 32110937822
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке проектно-сметной документации по его реконструкции с целью размещения в нем Базы практик Факультета космических исследований МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: Московская обл., Щелковский район, сельское поселение Анискинское, село Анискино (2 усл. ед) (223.ОК.387; Id44854)
    Выполнение работ по комплексному обследованию существующего здания и разработке...
    575327
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 200000,00 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084201
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка светильников для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс...
    594172
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 431 646
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064577
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (г. Южноуральск)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    15 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211061214
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118 II-этап.
    Поставка подшипников для ротора МРЛ-275 буровой установки F-400 скважины Гыданская №118...
    590647
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    1 122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211084196
    ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВЫХ/ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ
    ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВЫХ/ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ
    594161
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 208 372
    Лоты:
    4
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить