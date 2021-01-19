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    Главная / Торги / Чугунные изделия

    Чугунные изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048915Дата и время окончания срока приема заявок Чугунные изделияКрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048915

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Чугунные изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 16:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048915_чугунные_изделия.rtf

    012.1080.05___Трубы_чугунные_фланцевые_Ру_1_МПа__Ду_80_800.jpg

    012.1080.01___Колена_чугунные_фланцевые_Py_1_Мпа__Ду_80_800.jpg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Чугунные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 16:00 GMT +319.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048915Дата и время окончания срока приема заявок Чугунные изделияКрасноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048915Дата и время вскрытия заявок Чугунные изделияКрасноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 16:0019.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048915Подведение итогов не позднее Чугунные изделияКрасноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048915Подведение итогов не позднее Чугунные изделияКрасноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Чугунные изделия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Чугунные изделия

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.51.20.110

    Трубы чугунные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/843494/name/601d00d931a762.82202598

    05.02.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба фланцевая 100х400 ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Труба чугунная 200х300 фланцевая  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Труба чугунная 200х800 фланцевая  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Труба чугунная 250х200 фланцевая ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Труба чугунная фланцевая 250х300  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Труба чугунная фланцевая Ду 250х900  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Труба чугунная 250х800 фланцевая  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Труба чугунная фланцевая Ду 250х1000  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 33

    "Позиция 9"

    "Труба чугунная фланцевая Ду 800х200  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Труба чугунная фланцевая Ду 800х300  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Труба чугунная фланцевая 800х2000  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Труба чуг. фланцевая ТФ Ду 250 L 1000мм  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Труба чуг. фланцевая ТФ Ду 250 L 200мм  ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Труба чуг. фланцевая ТФ Ду 250 L 500мм ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Труба чуг. фланцевая ТФ Ду 250 L 700мм ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 16"

    "Труба чуг. фланцевая ТФ Ду 250 L 800мм ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Труба чугунная фланцевая 250х300 ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Колено чуг. фланцевое 90º Ду 250 ВЧШГ черт№012.1080.01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Труба чугунная 200х600 ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Труба чугунная 200х300 ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Труба чугунная фланцевая 200х400 ВЧШГ черт№012.1080.05"

    Кол-во: 15

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