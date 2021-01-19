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Номер извещения
ГП048915
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Чугунные изделия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 16:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Чугунные изделия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 16:00 GMT +319.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048915Дата и время окончания срока приема заявок Чугунные изделияКрасноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048915Дата и время вскрытия заявок Чугунные изделияКрасноперекопск
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 16:0019.02.2021 16:0019.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048915Подведение итогов не позднее Чугунные изделияКрасноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чугунные изделия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Чугунные изделия
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
24.51.20.110
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 33
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 15
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